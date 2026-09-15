Portugal bate Macedónia do Norte e soma primeira vitória no Europeu de voleibol

Depois das derrotas com a campeã em título Polónia (0-3), a coanfitriã Bulgária (0-3), Israel (2-3) e Ucrânia (0-3), a formação das 'quinas' superou os macedónios pelos parciais de 25-13, 25-20 e 25-20.

Alexandre Ferreira, com 17 pontos, foi o melhor marcador do encontro, seguido de Kelton Tavares e Lourenço Martins, ambos com 10.

Portugal passou a somar quatro pontos e subiu, à condição, ao quarto lugar do Grupo B, que vale o apuramento para os oitavos de final.

Para garantir a qualificação, precisa de esperar pelo jogo entre Israel e a Macedónia do Norte, a disputar-se na próxima quarta-feira, e esperar por um bom resultado dos macedónios.





(Com Lusa)