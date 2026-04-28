Mais Modalidades
Portugal bate Nova Caledónia na estreia no Mundial de equipas de ténis de mesa
A seleção portuguesa de ténis de mesa entrou hoje a vencer no Mundial de equipas, superando em Londres a Nova Caledónia, por concludente 3-0, na estreia no Grupo 6.
Num embate sem grande história, Marcos Freitas foi o primeiro a entrar em ação, superando Emmanuel Bruchard por 3-0, com os parciais de 11-2, 11-1 e 11-1.
Frente a um rival que não deu luta, que ocupa a 42.ª posição do ranking mundial, no qual Portugal é 11.º, Tiago Apolónia bateu Olivier Cluet por igual 3-0, neste caso com 11-1, 11-6 e 11-1.
A finalizar, João Geraldo imitou os compatriotas e venceu Jerome Morisseau por 11-3, 11-6 e 11-0.
Na mesma ‘poule’, a Grécia, 63.ª da hierarquia internacional, surpreendeu, ao ganhar por 3-1 à Argélia, 32.ª, conjunto africano que será adversário luso na quarta-feira.
Os primeiros classificados de cada grupo e os seis melhores segundos das 16 ‘poules’ avançam para o mapa principal, sendo que os oito restastes segundos posicionados disputam uma ronda eliminatória, com os quatro vencedores a continuar em prova
A seleção feminina, 16.ª do ranking internacional, estreia-se hoje frente a Barbados, 87.ª, defrontando ainda no Grupo 10 as formações do Luxemburgo (27.ª) e da Guatemala.
(Com Lusa)