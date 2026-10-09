Portugal bate Suíça e está nas `meias` do Mundial de sub-19 de hóquei em patins

No COP Arena, a formação das ‘quinas’, que tinha vencido o Grupo A com três triunfos (11-1 à Colômbia, 3-1 à França e 16-0 à Índia), confirmou o claro favoritismo, face a um conjunto que tinha sido apenas quarto do Grupo B.



Portugal esteve no comando do marcador desde o terceiro minuto, quando Francisco Pinto fez o primeiro golo do encontro.



Depois de falhar um penálti, aos oito minutos, Martim Nunes aumentou a vantagem lusa, aos 12, mas, aos 16, na recarga a um penálti, Liron Krauss reduziu para 2-1, resultado que se manteve inalterado até ao intervalo.



Na segunda parte, Portugal voltou a aumentar a vantagem aos 32 minutos, com um golo de Tomás Almeida, também na recarga de um castigo máximo, e, aos 35, o mesmo jogador ‘bisou’ e colocou o resultado em 4-1.



Um golo de Svan Schenk, aos 38 minutos, não chegou a dar esperanças aos helvéticos, já que Portugal respondeu com tentos de Samuel Araújo, aos 43, e Martim Nunes, que também ‘bisou’, aos 47, estabelecendo o 6-2 final.



Nas meias-finais, na sexta-feira, Portugal vai defrontar a Itália, que, no primeiro encontro dos ‘quartos’, goleou a Colômbia por 13-1. O outro embate será entre a Argentina (5-4 à França) e, tudo indica, a Espanha, que deverá ‘cilindrar’ a Índia.



Os espanhóis, detentores do cetro, lideram o ranking dos Mundiais de sub-17, com cinco títulos (2007, 2009, 2011, 2019 e 2024), contra quatro de Portugal (2003, 2013, 2015 e 2017) e dois da Argentina (2005 e 2022).



