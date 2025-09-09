Portugal bate Suíça na Superfinal feminina da Liga Europeia de futebol de Praia

Finalista vencido nas duas últimas edições, Portugal entrou, literalmente, a perder, na sequência do golo marcado no minuto inaugural por Küffer, mas deu a volta no segundo parcial, graças aos remates certeiros de Joana Meira, aos 18, e Joana Flores, aos 24.



A seleção orientada por Alan Cavalcanti aumentou a vantagem para 3-1 logo no pontapé de saída do terceiro período, aos 25 minutos, através de Inês Cruz, antes de Raselli reduzir, aos 26, e Küffer restabelecer o empate, aos 30, na marcação de uma grande penalidade.



O prolongamento não trouxe alterações ao resultado (apesar de ambas as equipas terem acertado no poste da baliza adversária) e, não obstante ter falhado os dois primeiros remates do desempate por grandes penalidades, Portugal conseguiu virar a sessão a seu favor, com Cristiana a marcar o penálti decisivo.



A seleção portuguesa volta a entrar em ação na sexta-feira, quando defrontar a Polónia, campeã em título, no segundo e último jogo do Grupo A da Superfinal da Liga Europeia de 2025, no qual os dois primeiros classificados se apuram para as meias-finais.



Portugal atingiu a final da competição nos dois anos anteriores, tendo sido derrotado em ambos pela Espanha, em 2023, por 3-2, e pela Polónia, em 2024, por 5-1, edições realizadas ambas em Alghero, na Itália.