Portugal bicampeão europeu de hóquei em sub-17

(Com Lusa)



Um penálti decisivo de Duarte Ferreira, único a entrar no desempate, e uma exibição ‘heróica’ de João Antunes, com várias defesas, permitiu a Portugal repetir o êxito de 2024, somando ainda o 16.º cetro da sua história, apenas o segundo desde 2017.Os lusos estiveram a perder, graças a um tento de Oriol Castro, mas empataram ainda na primeira parte, por Afonso Oliveira, e consumaram a reviravolta por Vasco Oliveira, antes do ‘bis’ de Oriol Castro forçar prolongamento, que nada resolveu.O selecionador português, Hugo Azevedo, considerou que esta vitória é a prova de um grupo que “cresceu muito, muito depressa, e hoje demonstrou que tem muita qualidade, muita personalidade”.“Estamos muito satisfeitos, eu estou muito orgulhoso deste grupo. (...) Para vencer nos penáltis, é preciso alguma felicidade, mas isto é trabalho. Temos um guarda-redes excecional”, declarou, citado pela Federação Portuguesa de Patinagem.De resto, Azevedo quer “pensar no futuro” depois dos festejos desta conquista e, no próximo Campeonato da Europa, porque o objetivo é simples. “Queremos manter-nos no topo da Europa”, declarou.