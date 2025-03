Portugal carimba quarta presença seguida no Europeu

Três dias depois de ter empatado (36-36) em Gdansk, na Polónia, e mesmo apresentando-se muito desfalcada por diversas lesões que obrigaram Paulo Jorge Pereira a introduzir alterações na convocatória - Diogo Rêma, Kiko Costa, Martim Costa, Victor Iturriza, Salvador Salvador, Alexandre Cavalcanti, Fábio Magalhães e Miguel Martins -, a equipa portuguesa entrou em jogo ciente de que o triunfo lhe bastaria para consumar o apuramento.



Para o fazer, Portugal precisou de ultrapassar uma Polónia sólida, que manteve o resultado constantemente igualado nos primeiros dez minutos, até que João Gomes, com um golo de pleno requinte técnico, estabeleceu uma vantagem de 7-5.



O pavilhão reagiu de forma efusiva e a equipa nacional aumentou a distância para 8-5, obrigando o selecionador polaco a pedir um desconto de tempo e, com a partida retomada, para 9-5, por Luís Frade, criando uma ‘clivagem’ que se revelou útil nos minutos seguintes, com um período de mais de seis minutos sem marcar.



A três minutos do intervalo, o conjunto polaco colocou-se somente a um golo de distância, o que voltou a ‘despertar’ a turma lusa, que num ápice recuperou uma vantagem de quatro golos, com que saiu para intervalo.



Na segunda parte, Portugal justificou o estatuto de quarto classificado no último Campeonato do Mundo e ‘disparou’ para uma vantagem de sete golos (20-13), o que praticamente decidiu a partida.



A seleção portuguesa, ainda assim, não facilitou e com Diogo Valério em grande estilo, com um rol de boas intervenções, mantinha uma vantagem robusta que se prolongou com o passar dos minutos e até cresceu quando António Areia, a três minutos do final, fez crescer o diferencial para oito golos (31-23).







Jogo no Pavilhão Multiusos de Odivelas.



Portugal - Polónia, 33-27.



Ao intervalo: 16-12.



Sob a arbitragem da dupla Tomislav Cindric e Robert Gonzurek, da Croácia, as equipas alinharam e marcaram:



- Portugal (33): Gustavo Capdeville (gr), Gilberto Duarte (2), Pedro Portela, João Gomes (7), Daymaro Salina (1), Diogo Branquinho (3) e Gabriel Cavalcanti (3). Jogaram ainda, Diogo Valério, Rui Silva, André Sousa (5), António Areia (6), Leonel Fernandes (1), Luís Frade (3), Fábio Silva (1) e Joaquim Nazaré (1).



Treinador: Paulo Jorge Pereira.



- Polónia (27): Marcel Jastrzebski (gr), Marek Marciniak (4), Mikolaj Czaplinski (3), Michal Olejniczak (4), Ariel Pietrasik, Pawel Paterek (2) e Maciej Gebala. Jogaram ainda, Filip Michalowicz (2) Mateusz Zembrzycki (gr), Bartlomiej Bis (1), Andrzej Widomski (3), Jakub Bedzikowski (1), Mrcel Sroczyk, Mateusz Wojdan, Wiktor Jankowski, Piotr Jedrasczyk (4) e Damian Przytula (3).



Treinador: Michal Skorski.



Assistência: 2.020 espetadores.