Portugal chega com pleno à Superfinal da Liga Europeia feminina de futebol de praia

Melissa Gomes, com dois golos, Ema Toscano e Cristiana Costa marcaram os golos da equipa das ‘quinas’, que necessitava apenas de um empate e somou o terceiro triunfo seguido, depois das vitórias frente à Suíça, por 8-3, na sexta-feira, e aos Países Baixos, por 6-2, no sábado.



Portugal segurou o primeiro lugar na etapa, disputada em Castellammare Di Stabia, enquanto a Suíça capitalizou o desaire das anfitriãs para chegar ao segundo lugar, com a vitória frente às neerlandesas, por 8-1.



A seleção comandada por Alan Cavalcanti foi finalista nas edições de 2023, quando perdeu frente à Espanha, e de 2024, conquistada pela Polónia.



A Superfinal vai ser disputada entre 09 e 14 de setembro, em Viareggio