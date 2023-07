Portugal com 11 ginastas nas finais da Taça do Mundo de Trampolins em Santarém

No exercício de duplo minitrampolim, o ginasta Tiago Sampaio Romão conquistou um total de 55.500 pontos e Bruno Oliveira somou 54.200. Em femininos, Diana Gago liderou com 51.000 pontos e Alexandra Garcia conseguiu 48.600.



Na disciplina de 'tumbling', Vasco Peso foi o ginasta português com melhor pontuação (56.400 pontos), seguindo-se Diogo Gomes (52.300) e Mariana Cascalheira (46.600).



No sincronizado, Lucas Santos e Gabriel Albuquerque conseguiram um total de 51.840 pontos, sendo atualmente os favoritos da competição, e Ingrid Maior e Sofia Correia conquistaram um total de 46.750.



Durante a manhã, no exercício de trampolins, já tinham ficado apurados para as semifinais os ginastas Lucas Santos (59.510 pontos), Gabriel Albuquerque (59.340), Sofia Correia (53.760) e Ingrid Maior (53.230).



No domingo, a qualificação de trampolim individual terá início às 10:00 e as finais de todas as disciplinas iniciam-se às 13:00, estando a cerimónia de entrega de prémios prevista para as 18:00.



A competição decorre no Pavilhão Gimnodesportivo de Santarém e conta com a participação de 178 ginastas em representação de 25 nações: Alemanha, Argentina, Austrália, Áustria, Azerbaijão, Bélgica, Brasil, Canadá, Cazaquistão, China, Colômbia, Estados Unidos, Finlândia, França, Geórgia, Grécia, Japão, Letónia, México, Nova Zelândia, Polónia, Portugal, Suécia, Ucrânia e Uzbequistão.