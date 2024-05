Portugal com 12 medalhas nos Campeonatos do Mediterrâneo de sub-23 de atletismo

Portugal selou a sua participação nos Campeonatos do Mediterrâneo de sub-23 de atletismo, em Ismailia, no Egito, com quatro medalhas de ouro, quatro de prata e duas de bronze.

Na segunda jornada da prova, disputada hoje, Gabriel Maia conquistou o ouro nos 100 metros e Camila Gomes nos 1.500 metros, João Amaro foi prata nos 5.000 e Íris Silva bronze nos 100 metros.



No sábado, Portugal conquistou duas medalhas de ouro, por Tiago Ramos nos 10.000 metros marcha e Pedro Pires no salto em comprimento, três de prata, por Inês Mendes nos 10.000 metros marcha, Gabriel Maia nos 200 metros e Raquel Gomes no lançamento do disco, enquanto Pedro Amaro foi bronze nos 10.000 metros.



O salto para a medalha de ouro de Pedro Pires, que constitui recorde pessoal, com 7,96 metros, coloca o jovem atleta como oitavo melhor português de sempre e à beira dos oito metros.