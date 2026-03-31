Portugal com Alemanha, Hungria e Dinamarca na qualificação para Eurobasket feminino

Composição dos grupos da segunda fase de qualificação

Polónia

Turquia

Montenegro

Israel



Grupo J Croácia Espanha República Checa e Bulgária.

Grupo K Letónia Itália Eslovénia



Grupo L Eslováquia Sérvia Grécia



Grupo M Ucrânia França Grã-Bretanha



Grupo N Portugal Alemanha Hungria Dinamarca

(Com Lusa)



Luxemburgo Países Baixos Áustria

Portugal (40.ª seleção mundial) estava colocado no Pote 3 do sorteio, encontrando agora a Alemanha (11.ª), a Hungria (19.ª) e a Dinamarca (56.ª).Depois de ter estado pela primeira vez num Eurobasket em 2025, no qual conseguiu a primeira vitória, frente a Montenegro, a seleção portuguesa tenta nova qualificação, com os jogos a realizarem-se em novembro de 2026 e em fevereiro de 2027.Para chegar aqui, Portugal conseguiu qualificar-se no Grupo G da primeira fase, atrás da Sérvia, que terminou 100% vitoriosa e à frente da Islândia, com os mesmos pontos, valendo o triunfo por 100-70 em casa sobre as nórdicas para seguir em frente.Para chegar ao Eurobasket2027, que se disputa na Bélgica, bicampeã, Finlândia, Lituânia e Suécia, Portugal terá de ficar num dos dois primeiros lugares do seu grupo.