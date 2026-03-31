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Portugal com Alemanha, Hungria e Dinamarca na qualificação para Eurobasket feminino
Portugal vai defrontar a Alemanha, a Hungria e a Dinamarca, no Grupo N da segunda fase de qualificação para o Europeu feminino de basquetebol de 2027, ditou o sorteio hoje realizado em Mies, na Suíça.
Portugal (40.ª seleção mundial) estava colocado no Pote 3 do sorteio, encontrando agora a Alemanha (11.ª), a Hungria (19.ª) e a Dinamarca (56.ª).
Depois de ter estado pela primeira vez num Eurobasket em 2025, no qual conseguiu a primeira vitória, frente a Montenegro, a seleção portuguesa tenta nova qualificação, com os jogos a realizarem-se em novembro de 2026 e em fevereiro de 2027.
Para chegar aqui, Portugal conseguiu qualificar-se no Grupo G da primeira fase, atrás da Sérvia, que terminou 100% vitoriosa e à frente da Islândia, com os mesmos pontos, valendo o triunfo por 100-70 em casa sobre as nórdicas para seguir em frente.
Para chegar ao Eurobasket2027, que se disputa na Bélgica, bicampeã, Finlândia, Lituânia e Suécia, Portugal terá de ficar num dos dois primeiros lugares do seu grupo.
Composição dos grupos da segunda fase de qualificação
Grupo I
Grupo J
Grupo K
Depois de ter estado pela primeira vez num Eurobasket em 2025, no qual conseguiu a primeira vitória, frente a Montenegro, a seleção portuguesa tenta nova qualificação, com os jogos a realizarem-se em novembro de 2026 e em fevereiro de 2027.
Para chegar aqui, Portugal conseguiu qualificar-se no Grupo G da primeira fase, atrás da Sérvia, que terminou 100% vitoriosa e à frente da Islândia, com os mesmos pontos, valendo o triunfo por 100-70 em casa sobre as nórdicas para seguir em frente.
Para chegar ao Eurobasket2027, que se disputa na Bélgica, bicampeã, Finlândia, Lituânia e Suécia, Portugal terá de ficar num dos dois primeiros lugares do seu grupo.
Composição dos grupos da segunda fase de qualificação
Grupo I
Polónia
Turquia
Montenegro
Israel
Grupo J
Croácia
Espanha
República Checa e Bulgária.
Grupo K
Letónia
Itália
Eslovénia
Áustria
Grupo L
Grupo L
Eslováquia
Sérvia
Grécia
Países Baixos
Grupo M
Grupo M
Ucrânia
França
Grã-Bretanha
Luxemburgo
Grupo N
Grupo N
Portugal
Alemanha
Hungria
Dinamarca
(Com Lusa)