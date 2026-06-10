Portugal com Argélia, Polónia e Ilhas Faroé no Mundial2027 de andebol

Portugal vai estar pela sétima vez, e quarta seguida, em fases finais de campeonatos do mundo e tem melhor resultado o quarto lugar conseguido em 2025, numa edição coorganizada por Croácia, Dinamarca e Noruega.

A equipa comandada por Paulo Jorge Pereira, que se qualificou diretamente para a fase final e beneficiou da condição de cabeça de série no sorteio, graças ao quinto lugar no Europeu2026, em janeiro último, ficou hoje a conhecer os primeiros adversários da `poule` F, que será disputada na cidade de Magdeburgo.

Os `heróis do mar`, que estavam inseridos no pote 1 do sorteio, que decorreu na cervejaria Hofbräuhaus, situada em Munique, vão jogar a Ronda Preliminar na GETEC Arena e, em caso de qualificação para a Main Round, seguem para Hanover.

Dos três adversários que calharam em sorte aos lusos, a Polónia, finalista em 2007, é aquela que poderá causar mais dificuldades, já que Argélia e Ilhas Faroé, esta última estreante, estão perfeitamente ao alcance dos comandados de Paulo Jorge Pereira.

No Grupo G, a Dinamarca, tetracampeã mundial e atual campeã europeia, terá pela frente na primeira fase as seleções de Angola, Estados Unidos e Eslovénia, enquanto à anfitriã Alemanha, campeã do mundo em 1938, 1978 e 2007, calhou em sorte Uruguai, Tunísia e Sérvia, na `poule` A.

A recordista de troféus França, com seis, é a mais poderosa seleção do Grupo D, do qual fazem parte Kuwait, Brasil e Argentina, e a coroada de 2005 e 2013, a Espanha, ficou com Croácia, Turquia e Chile, no C.

Suécia, campeã em 1954, 1958, 1990 e 1999, Qatar, Grécia e Noruega compõem o agrupamento E e a Itália, Arábia Saudita, Cabo Verde e Egito a `poule` B.

Os três primeiros classificados dos oito grupos da primeira fase qualificam-se para a Ronda Principal, que distribuirá 24 seleções por quatro `poules` com seis equipas cada, com duas a serem disputadas em Hanover e outras tantas em Colónia.

Desse lote, os dois melhores de cada agrupamento avançam para a ronda a eliminar, com a Lanxess Arena, em Colónia, a sediar todos os 12 jogos de definição do top 8, incluindo os quartos de final, as `meias` e a final.

Magdeburgo será anfitrião da Taça Presidente, a disputar pelos últimos colocados dos grupos da fase preliminar, que estão restringidos à luta por um lugar entre as 25.ª e 32.ª posições da tabela final da competição.

O Mundial2027 realiza-se entre 13 e 31 de janeiro do próximo ano, na Alemanha, com a participação de 32 seleções, de cinco confederações.

Composição dos grupos do Campeonato do Mundo de andebol de 2027:

- Grupo A (Munique): Alemanha, Uruguai, Tunísia e Sérvia.

- Grupo B (Estugarda): Itália, Arábia Saudita, Cabo Verde e Egito.

- Grupo C (Munique): Croácia, Turquia, Chile e Espanha.

- Grupo D (Estugarda): França, Kuwait, Brasil e Argentina.

- Grupo E (Kiel): Suécia, Qatar, Grécia e Noruega.

- Grupo F (Magdeburgo): Portugal, Argélia, Polónia e Ilhas Faroé.

- Grupo G (Kiel): Dinamarca, Angola, Estados Unidos e Eslovénia.

- Grupo H (Magdeburgo): Islândia, Japão, Bahrain e Macedónia do Norte.