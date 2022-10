Portugal com cinco ciclistas no campeonato do mundo de ciclismo de pista

Além de ‘Tata’ Martins, sétima classificada na prova do omnium dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, a estreia lusa no ciclismo de pista olímpico, e medalha de bronze no scratch do Campeonato do Mundo de 2020, a seleção contará com Ivo Oliveira, medalha de prata nos Mundiais de 2018, em perseguição individual.



Ivo é irmão gémeo de Rui Oliveira, outro convocado com várias medalhas em campeonatos da Europa, numa lista que fica completa com Daniela Campos e João Matias.



Os convocados foram hoje anunciados pelo selecionador, Gabriel Mendes, numa cerimónia no Velódromo Nacional, em Sangalhos, no concelho de Anadia, distrito de Aveiro.



O técnico divulgará na próxima semana as disciplinas em que cada corredor participará, com Portugal apurado, em masculinos, para as provas de omnium, madison, eliminação e scratch, podendo participar também nos pontos e na perseguição individual.



Maria Martins e Daniela Campos são elegíveis para as corridas do omnium, pontos, eliminação e scratch.



Ivo Oliveira, de 26 anos, soma resultados ao mais alto nível na perseguição individual, disciplina em que foi campeão europeu em 2020 e prata em 2017 e 2018, somando ainda outro segundo lugar nos Europeus de 2020, no madison, aí ao lado do irmão.



Por seu lado, Rui Oliveira foi campeão europeu de scratch em 2021, tendo ainda duas pratas e dois bronzes continentais, ao lado de vários pódios, como o irmão, em campeonatos do mundo para juniores.



Pioneira lusa em Jogos Olímpicos, Maria Martins, de 23 anos, soma já dois bronzes em Europeus, além do ‘metal’ conquistado no campeonato do mundo de 2020, em Berlim, com Daniela Campos, de 20 anos, a chegar como a mais jovem do quinteto, ainda que tenha já várias medalhas em campeonatos da Europa sub-23.



João Matias, o mais velho dos ciclistas convocados, com 31 anos, traz como principal resultado na pista a prata na corrida de eliminação dos Europeus de Grenchen, em 2021, somando, de resto, várias participações em Mundiais.



De fora ficou Iúri Leitão, campeão europeu de scratch em título, conquistado este ano em Munique, durante os Europeus multidesportos que decorreram naquela cidade alemã.