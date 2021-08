Portugal com cinco estreantes no Mundial da Rússia de futebol de praia

Os cinco atletas vão disputar um Campeonato do Mundo pela primeira vez, tendo sido chamados pelo técnico Mário Narciso, numa lista que conta com 14 jogadores para o torneio que vai decorrer entre 19 e 29 de agosto em Moscovo.



Metade dos convocados atuam no Sporting de Braga, cinco no Sporting e dois no Casa Benfica de Loures.



Portugal, tricampeão do mundo (2001, 2015 e 2019), está inserido no Grupo D do Mundial, juntamente com Omã, Senegal e Uruguai, e tem a partida para a capital russa agendada para domingo.



"Sinto os jogadores da mesma forma que eu próprio estou: com ansiedade e uma grande vontade de competir. Depois de termos estado tanto tempo parados, a competição não devia ser ‘amanhã', deveria ser já hoje", lançou o selecionador, em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



Segundo Mário Narciso, "o Senegal é, possivelmente, a equipa mais forte, sobretudo em termos físicos", dando o exemplo de 2015, quando Portugal foi campeão do mundo, mas perdeu o jogo que disputou com o Senegal, mas também reconhece qualidade aos outros dois adversários do Grupo D.



"O Uruguai, por outro lado, já se apoia mais na habilidade natural dos seus jogadores. Depois temos Omã, que é das melhores equipas asiáticas e que também tem muita força física. Nós vamos dar tudo, o que temos e o que não temos, para voltar a conquistar o título", salientou o técnico luso.



Portugal arranca a participação no Mundial a 20 de agosto, frente a Omã (17:00, em Lisboa), seguindo-se o Senegal, dois dias depois (18:30).



A ‘equipa das quinas’ fecha a fase de grupos ao defrontar o Uruguai, a 24 de agosto (17:00).



Os dois primeiros classificados de cada agrupamento apuram-se para os quartos de final do Mundial, que se disputam a 26 de agosto. Caso garanta a qualificação, Portugal vai enfrentar uma equipa do Grupo C.



As ‘meias’ serão disputadas a 28 de agosto e a final está agendada para 29 de agosto.



Lista de convocados:



- Guarda-redes: Elinton Andrade (Casa Benfica de Loures), Tiago Petrony (Sporting) e Pedro Mano (Sporting de Braga).



- Fixos: André Lourenço (Sporting de Braga), Bruno Torres (Sporting de Braga) e Pedro Marques (Sporting).



- Alas: Bê Martins (Sporting de Braga), Fábio Costa (Sporting de Braga), Belchior (Sporting), Rodrigo Pinhal (Sporting) e Rúben Brilhante (Sporting de Braga).



- Pivôs: João Gonçalves ‘Von’ (Sporting), Léo Martins (Sporting de Braga) e Miguel Pintado (Casa Benfica de Loures).