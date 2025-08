Portugal com derrotas na primeira fase do Europeu feminino sub-20 de basquetebol

Na sequência dos desaires com a bicampeã França (50-91) e a Alemanha (72-83) no fim de semana, a seleção orientada por José Araújo perdeu frente à Eslovénia (58-71) e fechou a ‘poule’ no quarto e último lugar, com três pontos, contra seis das gaulesas, cinco das eslovenas e quatro das germânicas.



Independentemente da prestação na fase de grupos, os 16 finalistas do Europeu de sub-20 avançaram para os oitavos de final, fase na qual Portugal vai defrontar a Bélgica, vencedora da ‘poule’ A, para decidir se acederá ao lote das oito melhores seleções ou à discussão do nono ao 16.º lugares - os últimos três implicam a despromoção à Divisão B.



A 22.ª edição do Campeonato da Europa feminino de sub-20 de basquetebol começou no sábado e termina no domingo, em Matosinhos, que já acolheu a prova em 2016 e 2017, sendo que a equipa nacional compete sucessivamente na Divisão A há 10 anos.