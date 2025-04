Portugal com duas duplas na `medal race` de 470 da semana olímpica de Hyères

Os olímpicos Diogo e Carolina obtiveram um terceiro e um oitavo lugar, subindo uma posição, para quartos, enquanto Beatriz e Rodolfo mantiveram a nona posição, com um terceiro e um nono.



Para a regata definitiva, que vale o dobro dos pontos, os alemães Simon Diesh e Anna Markfort, que comandaram quase toda esta fase, mantiveram-se na frente, com 31 pontos, enquanto Diogo e Carolina têm 63 e Beatriz e Rodolfo 80.



Na Formula Kite, a olímpica Mafalda Pires de Lima e o irmão Tomás Pires de Lima tinham ficado, na quinta-feira, em 10.º e 20.º, respetivamente, fora da decisão para a qual avançaram os oito mais fortes.



A Semana Olímpica Francesa de Hyères, que junta 729 competidores de 56 países, é uma das competições de vela mais importantes da época, a par do Troféu Princesa Sofia o único evento a juntar todas as classes olímpicas.