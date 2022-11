Portugal com França, Turquia, Grécia, Roménia e Israel no Europeu2023 de voleibol

O Europeu2023 decorre repartido por Itália, Bulgária, Macedónia do Norte e Israel, de 28 de agosto a 16 de setembro de 2023, envolvendo um total de 24 seleções, que disputarão a primeira fase integrados em quatro grupos de seis seleções.

Portugal garantiu a qualificação para a fase final do Europeu2023 com o triunfo no grupo D de qualificação, à frente das seleções do Montenegro, segunda, Luxemburgo, terceira, e Islândia, quarta.

A Itália, campeã mundial e europeia em título, vai disputar o grupo A, com as seleções da Sérvia, Alemanha, Bélgica, Estónia e Suíça, e terá a vantagem de jogar em casa desde a fase de grupos até, eventualmente, aos jogos das medalhas.

A Bulgária, que organizou conjuntamente com a Itália o campeonato da Europa de 2015, recebe em Varna o grupo B da fase final, que integra ainda as seleções da Eslovénia -- vice-campeã em título -- Ucrânia, Croácia, Espanha e Finlândia.

O grupo C, em Skopje, reúne a anfitriã Macedónia do Norte e as seleções da Polónia, Países Baixos, República Checa, Dinamarca e Montenegro.

Apuram-se para os oitavos de final, a disputar em Itália (grupos A e C) e Bulgária (B e D), os quatro primeiros classificados de cada um dos grupos da fase regular.

Portugal, que vai estar presente numa fase final pela sétima vez, terceira consecutiva, fez história em 2021, ao qualificar-se para oitavos de final do Europeu, disputado na Estónia, Finlândia, Polónia e República Checa.