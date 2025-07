Portugal com mais três pódios no 1924 Pharoes Trophy em remo de mar

Coube a Dinis Oliveira vencer em CJM1x, impondo-se na final ao checo Lukas Krizek, enquanto Eduardo Reis garantiu o terceiro posto.



O olímpico Afonso Costa juntou-se a Patrícia Batista na dupla que ficou em segundo em CMix2x, sendo superados na regata decisiva aos espanhóis Ander Martin e Esther Briz, num pódio completo pelos chineses Liu Jiayu e Zhao Shuya.



Já em CJW1x, a chinesa Li Lele impôs-se no desafio final à espanhola Élia Jorda, que teve a compatriota Marta Paradas a subir ao terceiro posto.



No sábado, Portugal tinha obtido dois triunfos, dois segundos lugares e um terceiro.



O beach sprint sucede ao double-scull pesos ligeiros, que terminou em Paris2024, e cada eliminatória junta dois remadores que partem da areia da praia rumo ao barco, com o qual cumprem um trajeto de 250 metros no mar até uma boia, que contornam, para cumprir a mesma distância no regresso antes de deixar a embarcação e correr para a meta.