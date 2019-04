Partilhar o artigo Portugal com ouro e prata na Bélgica vence Taças do Mundo de ginástica acrobática Imprimir o artigo Portugal com ouro e prata na Bélgica vence Taças do Mundo de ginástica acrobática Enviar por email o artigo Portugal com ouro e prata na Bélgica vence Taças do Mundo de ginástica acrobática Aumentar a fonte do artigo Portugal com ouro e prata na Bélgica vence Taças do Mundo de ginástica acrobática Diminuir a fonte do artigo Portugal com ouro e prata na Bélgica vence Taças do Mundo de ginástica acrobática Ouvir o artigo Portugal com ouro e prata na Bélgica vence Taças do Mundo de ginástica acrobática