Portugal com Países Baixos e Finlândia na qualificação para Euro feminino de futsal
Portugal, vice-campeão mundial, vai encontrar os Países Baixos e a Finlândia no Grupo 1 da ronda de elite de qualificação para o Europeu de feminino de futsal de 2027, ditou hoje o sorteio.
Numa `poule` que vai ser disputada em Portugal, entre 06 e 11 de outubro de 2026, a equipa das `quinas`, que recentemente chegou à final do Mundial, perdida para o Brasil, vai ainda encontrar o segundo melhor segundo classificado da ronda principal.
Terceira do ranking mundial, a seleção portuguesa é favorita a assegurar a presença no primeiro europeu com oito equipas, jogando com a Finlândia (17.ª) e os Países Baixos (21.ºos).
Qualificam-se para o Europeu de 2027, que se vai disputar na Croácia, os vencedores dos quatro grupos da ronda de elite, mais os dois melhores segundos classificados. As outras duas equipas que fiquem na segunda posição vão disputar um play-off para definir o último apurado.
Esta será a quarta edição do Europeu de futsal, com a Espanha a vencer as três anteriores, depois de bater Portugal nas finais de 2019 e 2022 e a Ucrânia em 2023.