Portugal com qualificação histórica para o Eurobasket feminino

Com esta vitória, perante um adversário sem derrotas, Portugal terminou a fase de apuramento como o melhor segundo classificado dos oito grupos, garantindo uma das quatro vagas para as seleções com esta classificação.



Portugal, que só tinha sido batido pela Sérvia, por 71-37, em 07 de novembro de 2024, ‘vingou’ essa derrota e igualou a vencedora do grupo, ao somar 11 pontos.



O público que encheu o Pavilhão Multidesportos Mário Mexia assistiu a uma primeira parte muito equilibrada, com alternância de marcador, com as duas equipas a somarem várias falhas na finalização.



No final do primeiro parcial a Sérvia vencia por 17-14, mas nos 10 minutos seguintes a seleção das ‘quinas’ conseguiu igualar e ir para intervalo a vencer por 28-27, com os arremessos triplos de Márcia da Costa e Carolina Rodrigues a fazerem a diferença.



Na segunda parte, a Sérvia procurou reagir, chegando a colocar-se na frente do marcador por uma vez, mas a seleção portuguesa, empolgada pelo público, conseguiu chegar ao final do terceiro tempo a vencer por 42-38.



O melhor da partida estava reservado para os últimos 10 minutos, com a equipa de Portugal muito sólida e dominante a marcar 12 pontos, contra apenas dois das adversárias, uma das mais fortes da Europa.



Com o apuramento na mão, e perante uma plateia cada vez mais empolgada, a seleção portuguesa ganhou vários ressaltos e mostrou muita confiança, beneficiando do desacerto sérvio.



Tal como na sexta-feira, igualmente em Coimbra, no triunfo por 60-57 frente à Ucrânia, Márcia da Costa, com 15 pontos, voltou a ser a melhor marcadora nacional, enquanto do lado sérvio Yvonne Anderson foi a mais concretizadora, com nove pontos.



A inédita presença portuguesa vai ocorrer na 40.ª edição do Eurobasket feminino, que vai ser disputado entre 18 e 29 de junho, por 16 seleções, entre as quais as anfitriãs República Checa, Alemanha, Itália e Grécia.



Grã-Bretanha, Lituânia e Suíça acompanham Portugal no apuramento para a fase final como segundos classificados, enquanto Espanha, Eslovénia, Bélgica, Suécia, França, Turquia, Sérvia e Montenegro como vencedoras das ‘poules’.



Jogo realizado no Pavilhão Multidesportos Mário Mexia, em Coimbra.



Portugal – Sérvia, 57-40.



Ao intervalo: 28-27.



Sob a arbitragem de Cecília Montgomery-Tóth (Hungria), Arnau Padros (Espanha) e Paulina Karolina Gajdosz (Polónia), as equipas alinharam e marcaram:



- Portugal (57): Carolina Rodrigues (5), Maria Bettencourt Correia (12), Maria Kostourkova (6), Sofia da Silva (6) e Márcia da Costa (15). Jogaram ainda Joana Soeiro (4), Inês Viana, Laura Ferreira (7), Lavínia da Silva e Josephine Filipe (2).



Treinador: Ricardo Vasconcelos.



- Sérvia (40): Ivana Raca, Sasa Cadjo (2), Yvonne Anderson (9), Kristina Topuzovic e Mina Dordevic (2). Jogaram ainda: Nevena Rosic, Marta Mitrovic (6), Jovana Nogic (8), Marta Jovanovic, Masa Jankovic (5), Aleksandra Katanic (8) e Ivana Katanic.



Treinador: Marina Maljkovic.



Marcha do marcador: 12-14 (10 minutos), 28-27 (intervalo), 42-38 (30) e 57-40 (resultado final).



Assistência: cerca de 2.200 espetadores.