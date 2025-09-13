Portugal com quatro medalhas no último dia do Europeu de Patinagem

Para se sagrar vice-campeão europeu, Ernesto Silva somou 146,46 pontos, no conjunto das vertentes de ‘style dance’ e ‘free dance’, sendo apenas superado pelo espanhol Aleix Bou, que conquistou o ouro com uma pontuação de 154,47.



Já Guilherme Sousa fechou o pódio com 142,08 pontos, garantindo uma das três medalhas do dia em seniores à comitiva portuguesa.



Também Beatriz Sousa chegou ao bronze, ao somar 138,27, no total dos dois programas (‘styledance’ e ‘freedance’), com o ouro a ser conquistado pela espanhola Natalia Baldizzone (156,81) e a prata pela italiana Sara Mazzini (144,87).



Já Albina Kachur sagrou-se campeã europeia de dança no escalão de juniores, superando a neerlandesa Quinty van Lare (139,09) e a italiana Giulia Biagi (135,90).



“Estou muito feliz. Grata por todo o trabalho feito. Foi um longo ano, com muitas vitórias e também muito trabalho. Neste momento estou a aproveitar esta sensação porque é realmente muito fixe”, resumiu Kachur, citada no site da Federação de Patinagem de Portugal.



A nova campeã europeia junior atingiu 143,99 pontos no agregado dos dois programas.