Portugal com quatro representantes nos Comités Olímpicos Europeus

A designação de Catarina Monteiro, Pedro Farromba e Tiago Brandão Rodrigues, segundo a entidade, reforça "a presença portuguesa em órgãos-chave do movimento olímpico europeu", no qual José Manuel Araújo, antigo secretário-geral do COP, foi reconduzido na presidência da Comissão de Cultura e Educação.

"Esta conquista cumpre um dos compromissos centrais do programa eleitoral da equipa liderada por Fernando Gomes, presidente do COP: aumentar a influência de Portugal nos principais organismos globais, como o COI [Comité Olímpico Internacional] e o COE, através do desenvolvimento de líderes portugueses e da capacitação de dirigentes para posições de destaque", lê-se no documento.

Já Fernando Gomes apontou para a importância de o COP ser "não só um reflexo do talento nacional, mas também um protagonista nas decisões internacionais que moldam o desporto mundial".

"É, por isso, uma honra contar com quatro representantes em comissões estratégicas do COE e um reconhecimento do talento e da experiência que Portugal aporta ao olimpismo europeu", acrescentou.

Catarina Monteiro, membro do Departamento de Missões e Preparação Olímpica, foi reeleita para a Comissão do Festival Olímpico da Juventude Europeia, assegurando a continuidade de um trabalho que aproxima a formação desportiva juvenil ao alto rendimento.

Pedro Farromba, membro da Comissão Executiva do COP, vai integrar a Comissão de Marketing, colocando ao serviço do COE a sua experiência nesta área.

O mesmo que fará Tiago Brandão Rodrigues, ex-ministro da Educação e atual presidente do Conselho de Ética do COP, que assume agora um papel na Comissão de União Europeia e Relações Internacionais do COE.

Já José Manuel Araújo, além de presidir à Comissão de Cultura e Educação, permanece ainda como membro do Comité Executivo dos Comités Olímpicos Europeus.