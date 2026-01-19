Portugal com três atletas nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina2026

Enquanto Vanina Guerillot e José Cabeça vão repetir a presença em Jogos, depois da presença em Pequim2022, Emeric Guerillot vai fazer a estreia em Milão-Cortina, evento que se disputa de 06 a 22 de fevereiro.



Depois do 43.º lugar no slalom gigante e não ter terminado no slalom em Pequim2022, Vanina Guerillot, de 23 anos, vai voltar a competir nas mesmas duas provas, com o slalom gigante em 15 de fevereiro e o slalom três dias depois.



Emeric Guerillot, de 18 anos, vai participar em três provas, voltando a colocar Portugal no Super G, no qual o país não tem representantes desde Lillehammer1994, prova agendada para 11 de fevereiro.



Em 14 de fevereiro, Guerillot vai disputar o slalom gigante, com o slalom marcado para 16 de fevereiro.



José Cabeça vai repetir a presença em Jogos de Inverno, depois do 88.º lugar nos 15km estilo clássico em Pequim2022, disputando, no esqui de fundo, o sprint em 10 de fevereiro e, três dias depois, os 10km estilo livre.



Portugal esteve perto de garantir a qualificação na patinagem de velocidade, por Jéssica Rodrigues, que conseguiu entrar no ranking de qualificação de ‘mass start’, mas não conseguiu atingir o tempo de qualificação.



Há cerca de um ano, Jéssica Rodrigues sagrou-se campeã mundial júnior de ‘mass start’ e podia ter sido a primeira mulher portuguesa a disputar uma prova de patinagem de velocidade e a segunda na modalidade, depois de Fausto Marreiros em Nagano1998.



Portugal repete assim os três atletas presentes em Pequim2022, com Calgary1988 a continuar a ser a edição com a maior participação lusa, com cinco elementos no bobsleigh.



O presidente da Federação de Desportos de Inverno de Portugal, Pedro Flávio, vai ser o Chefe da Missão portuguesa a Milão-Cortina2026.