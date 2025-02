Portugal com três medalhas no torneio paralímpico do Dubai

A seleção portuguesa de atletismo paralímpico terminou a participação no Grand Prix do Dubai com três medalhas, uma de ouro e duas de prata, com Rafael Neto, único luso a competir no último dia, na nona posição nos 800 metros T54.

Rafael Neto cumpriu a distância em 01.41,97 minutos, o segundo melhor tempo da sua série na prova de T54 (cadeira de rodas), repetindo a classificação obtida anteriormente nos 400 metros, com confirmação de marca de acesso ao Projeto Esperanças Paralímpicas, depois de ter sido 10.º nos 100 metros.



O paralímpico português Mamudo Baldé tinha conquistado na terça-feira a medalha de prata nos 400 metros da classe T54 (cadeira de rodas) do Grand Prix do Dubai de atletismo, um dia depois de garantir o ouro nos 100 metros.



E o estreante Isaías Gomes assegurou no Dubai, também na terça-feira, a prata nos 1.500 metros T12 (deficiência visual).