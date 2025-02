Portugal conquistou três medalhas de ouro e uma de prata no campeonato do Mundo de remo indoor, que juntou atletas de todos os continentes de forma virtual.

Na prova de 2.000 metros, o olímpico Afonso Costa sagrou-se campeão da categoria ligeira entre os 23 e os 39 anos, com o tempo de 06.08,60 minutos, enquanto João Santos o fez no escalão 21-22 anos, com 06.19,00, que lhe valeu ainda o segundo lugar geral masculino.



Na mesma distância, num evento que decorreu também na de 500 metros, Bruna Parente venceu no escalão 21-22 anos ligeiros, com 07.15,80, que lhe valeu a prata global, enquanto, na mesma faixa etária jovem, Duarte Castro foi prata, em 06.24,10.