Portugal com um ouro e duas pratas nos mundiais de ginástica acrobática

O Par Feminino composto pelas ginastas Rita Ferreira e Rita Teixeira foi o mais forte no exercício combinado na Arena Milli Gimnastika, com 28.780 pontos, batendo a Hungria, com 26.950, e o Cazaquistão, com 26.790, que completaram o pódio.

Bárbara Sequeira, Beatriz Carneiro e Francisca Maia, igualmente do Acro Clube da Maia, constituíram o trio que assegurou a prata na prova de grupos femininos, igualmente com o exercício combinado.

As portuguesas somaram 28.780 pontos, a um da Bélgica, enquanto os Estados Unidos levaram o bronze, com 28.140.

Na sequência dos resultados alcançados nas qualificações, com os lusos a conseguirem ir às finais de todas as especialidades, foi definido o ranking por equipas que valeu a Portugal a medalha de prata, com 48 pontos, a três da Bélgica, ouro com 51, enquanto a Grã-Bretanha fechou o pódio, com 46.

"Estes resultados são a prova de que Portugal tem uma equipa forte, composta por excelentes atletas de diversos clubes. Acredito que no fim de semana podemos subir novamente ao pódio", disse à Lusa Lourenço França, treinador do Acro Clube da Maia.

Para a prata por equipas foi importante também o contributo do par masculino composto por Bruno ramalho e Fábio Beco, do Gimno Frielas, que hoje terminou a final em quarto, com 27.900, a 0,37 pontos do bronze do Azerbeijão e a somente 0,5 do ouro dos Estados Unidos.

"O título por equipas é algo absolutamente inacreditável no panorama gímnico, pois é o sinónimo do trabalho transversal (de todos os agentes) e de longo prazo que é feito na modalidade. Pessoalmente é o título que perseguia há mais de 25 anos", acrescentou Lourenço França.

O Par Misto Dinis Cardoso e Maria Marvão, do Sporting, foi sexto na sua final, com 27.810 pontos.

Esta dupla vai disputar domingo a final de equilíbrio, enquanto os outros sete ginásticas vão lutar pelas medalhas, sábado e domingo, no equilíbrio e no dinâmico.