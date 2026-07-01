Portugal compete com 12 atletas no Mundial Júnior e Sub-23 de Canoagem de Velocidade

A Seleção Nacional de Canoagem de Velocidade já se encontra em Halifax, no Canadá, onde vai representar Portugal no Campeonato do Mundo Júnior e Sub-23, competição que decorre entre 1 e 5 de julho e reúne os melhores jovens canoístas do panorama internacional.





A comitiva portuguesa é composta por 12 atletas, acompanhados pelo técnico Tiago Lourenço, que vão competir em provas de kayak e canoa nos dois escalões etários, reforçando a presença da canoagem nacional nos principais palcos internacionais de formação.





Portugal estará representado por David Macedo, Simão Barbosa, José Matos, Martim Conceição, Mafalda Cruz, Rita Pereira, Ana Batista, Maria Gomes, Ricardo Gonçalves, Hugo Carvalho, Duarte Cerdeira e António Ribeiro.





No escalão Júnior, os atletas nacionais vão disputar provas de C1 500 metros, C1 1000 metros, C2 500 metros, K1 200 metros, K1 1000 metros, K2 500 metros e K1 Mix 5000 metros. Já no escalão Sub-23, a seleção portuguesa estará presente nas disciplinas de K1 500 metros, K2 500 metros, K4 500 metros e K1 Mix 5000 metros.





Entre as participações individuais, destaque para David Macedo em C1 Júnior 500 metros, Simão Barbosa em C1 Júnior 1000 metros, José Matos em K1 Júnior 200 metros, Martim Conceição em K1 Júnior 1000 metros, Ana Batista em K1 Sub-23 feminino 500 metros e Ricardo Gonçalves em K1 Sub-23 masculino 500 metros.





Nas embarcações coletivas, David Macedo e Simão Barbosa competem em C2 Júnior 500 metros, enquanto José Matos e Martim Conceição alinham em K2 Júnior masculino 500 metros.

No setor feminino, Mafalda Cruz e Rita Pereira disputam o K2 Júnior feminino 500 metros, ao passo que Ana Batista e Maria Gomes representam Portugal no K2 Sub-23 feminino 500 metros.





No escalão Sub-23 masculino, António Ribeiro e Duarte Cerdeira competem em K2 500 metros, integrando também, juntamente com Ricardo Gonçalves e Hugo Carvalho, a embarcação portuguesa de K4 500 metros.





Portugal estará igualmente representado nas provas de K1 Mix 5000 metros, através da dupla Martim Conceição e Mafalda Cruz no escalão Júnior, e de Maria Gomes e António Ribeiro no escalão Sub-23.





A participação portuguesa em Halifax constitui mais uma oportunidade para os jovens atletas nacionais medirem forças com a elite mundial dos escalões de formação, num campeonato que assume particular importância no percurso de desenvolvimento dos futuros protagonistas da canoagem internacional.