Portugal "confiante" para Mundial de futebol de praia

“Queremos ganhar todos os jogos obviamente, sabemos da dificuldade do grupo, sabemos que temos de ir jogo a jogo e que o primeiro é muito importante. Esperamos ganhar o primeiro, o segundo e o terceiro obviamente”, disse o jogador do Buarcos, em declarações à Federação Portuguesa de Futebol.



A fazer o estágio final na Calheta, na Madeira, Portugal realizou dois jogos de preparação com a Itália, com uma vitória portuguesa no primeiro jogo, por 5-3, com a ‘squadra azzurra’ a triunfar depois por 5-4.



“Se é para acontecer que seja agora para conseguirmos ainda corrigir o que fizemos de mal, o que também não quer dizer que quando ganhamos está tudo bem e quando perdemos está tudo mal. Temos muita coisa a corrigir, já temos vindo a fazê-lo, acho que vamos sair com uma vontade enorme de ir para as Seicheles, de começar, estamos muito confiantes e unidos para fazer uma boa prestação”, defendeu.



A seleção, que visita durante a tarde uma escola e tem mais um treino de seguida, termina o estágio na Calheta na sexta-feira, dia em que regressa a Lisboa, para voar no dia seguinte rumo às Seicheles, onde faz a sua estreia em 01 de maio no Grupo B, com o Paraguai, defrontando depois a Mauritânia (03) e o Irão (05).



“[Paraguai] Jogo difícil, o primeiro jogo é sempre difícil, contra uma equipa muito disponível fisicamente, muita bicicleta, muita força, as equipas sul americanas são sempre difíceis. No entanto, somos Portugal, entramos para os jogos com uma ambição enorme e com uma história enorme na competição e se há equipa que tem de ter medo são eles”, concluiu.



Já sob a égide da FIFA, Portugal conquistou dois Mundiais, em 2015 e 2019, mas não atingiu as meias-finais nas duas últimas edições, em 2021 e 2024.