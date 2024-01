Portugal conhece adversários no Euro feminino de voleibol de sub-22

A seleção portuguesa, que ficou integrada no Grupo 2 da fase final, esteve ausente na edição inaugural do torneio, realizada em 2022, também em Itália, que foi conquistada pela equipa anfitriã, ao vencer na final a Sérvia, por 3-2.



As transalpinas encabeçam o Grupo 1, em conjunto com a Turquia, que há dois anos conquistou a medalha de bronze, ao vencer a Polónia no jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares, a Letónia e a Ucrânia, segunda classificada na ‘poule’ A da fase de qualificação, atrás de Portugal.



O Campeonato da Europa feminino de voleibol de sub-22 de 2024 realiza-se nas cidades italianas de Lecce e Taranto, entre 1 e 6 de julho.