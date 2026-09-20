Portugal conquista duas medalhas nos Mundiais de acrobática de juniores

Mariana Pinheiro e Jorge Silva arrebataram o cetro ao amealharem 28.900 pontos, no último dia dos Mundiais de juniores e grupos de idade.



João Samico e Gabriel Vilela conquistaram a medalha de prata na competição de pares masculinos, com um exercício pontuado com 27.490.



Nos grupos femininos, Leonor Ferreira, Olga Oliveira e Beatriz Fidalgo terminaram no sexto lugar, com 27.650 pontos.



Destaque ainda para o quarto lugar do par misto Salvador Oliveira e Benedita Lopes, na competição ‘youth’ por grupos de idade, o oitavo do grupo feminino de Rita Moisés, Matilde Silva e Joana Alves e o 10.º do par Francisca Almeida e Beatriz Martins.



Esta localidade do centro de Itália acolhe na próxima semana o Mundial de seniores, com 15 ginastas portugueses em competição.