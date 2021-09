Portugal conquista Grupo C do Mundial de futsal

Youssef Jouad, aos dois minutos, abriu o marcador a favor de Marrocos, mas Portugal operou a reviravolta no primeiro tempo, por Fábio Cecílio, aos nove, e Tiago Brito, aos 17. Na segunda parte, Anas Al Ayyane voltou a empatar, aos 24, Bruno Coelho devolveu a vantagem lusa, aos 29, e Bilal Bakkali consumou a igualdade final, aos 37.



Portugal ‘fechou’ o Grupo C na liderança, com sete pontos somados, contra os cinco de Marrocos, apurados em segundo lugar, os quatro da Tailândia, que também assegurou a qualificação, como terceiro, ao contrário das Ilhas Salomão, últimos, sem pontos.



O adversário nos oitavos de final apenas será conhecido na segunda-feira, após o final da fase de grupos, podendo ser o terceiro colocado dos agrupamentos A, B ou F, em encontro agendado para sexta-feira, em Kaunas, Lituânia, às 20:00 (18:00 em Lisboa).



Os marroquinos não quiseram esperar e, logo aos dois minutos, abriram a contagem, através de uma bola em profundidade nas costas do ‘capitão’ Ricardinho, a encontrar Youssef Jouad, solto de marcação e sem dificuldades em bater Bebé pela primeira vez.



Com o guarda-redes André Sousa e o ala Pauleta fora da ficha de jogo, Portugal dispôs de mais posse de bola, impondo um ritmo alto ao jogo, mas viu Marrocos a criar perigo em transições rápidas, aos sete, para defesa de Bebé, e aos oito, num remate ao lado.



O golo da igualdade surgiria pouco depois, aos nove minutos, por Fábio Cecílio, que ‘picou’ por cima do guarda-redes Reda Khiyari, após assistência de Ricardinho, embora Marrocos tenha reagido com perdidas de Youssef Jouad (10) e de Bilal Bakkali (11).



Já após uma ‘mancha’ de Reda Khiyari, a impedir o golo a Pany Varela, aos 16, a equipa das ‘quinas’ chegaria mesmo à vantagem no minuto seguinte, numa bela jogada dos lusos, concluída com um remate de Tiago Brito, descoberto por Zicky no flanco direito.



Um ‘tiro’ de João Matos, a embater com estrondo no poste, abriu a segunda parte, na qual Marrocos foi em busca de resgatar o empate, que, aos 24 minutos, chegaria, não sem antes Youssef Jouad, em velocidade, atirar ao lado, apenas com Bebé pela frente.



Na sequência, os africanos insistiram e, num livre direto, no mesmo minuto, Anas Al Ayyane conseguiu a igualdade, aproveitando que a barreira portuguesa, com três elementos, se baixou toda, à espera de um remate rasteiro do jogador marroquino.



A resposta lusa surgiria na mesma ‘moeda’, pois, aos 29 minutos, Bruno Coelho não desperdiçou novo livre direto, desta feita do lado contrário, e atirou com muita classe ao ângulo superior direito, colocando mais uma vez Portugal na frente do marcador.



O golo obrigou Marrocos a utilizar guarda-redes avançado, depois de já o ter feito nos derradeiros instantes do primeiro tempo, chegando ao empate aos 37 minutos, por Bilal Bakkali, que deixou os africanos a ‘sonharem’ com o primeiro lugar até ao fim.







Jogo realizado na Svyturio Arena, em Klaipeda.



Portugal – Marrocos, 3-3.



Ao intervalo: 2-1.



Marcadores:



0-1, Youssef Jouad, 02 minutos.



1-1, Fábio Cecílio, 09.



2-1, Tiago Brito, 17.



2-2, Anas Al Ayyane, 24.



3-2, Bruno Coelho, 29.



3-3, Bilal Bakkali, 37.







Equipas:



- Portugal: Bebé, João Matos, Bruno Coelho, Ricardinho e Erick Mendonça. Jogaram ainda André Coelho, Zicky, Pany Varela, Afonso Jesus, Fábio Cecílio, Tomás Paçó, Tiago Brito e Miguel Ângelo.



Selecionador: Jorge Braz.



- Marrocos: Reda Khiyari, Youssef Jouad, Soufiane El Mesrar, Anas El Ayanne e Bilal Bakkali. Jogaram ainda Soufiane Borite, Otmane Boumezou, Hamza Bouyouzan, Idriss Raiss El Fenni, Youssef El Mazray e Ismail Amazal.



Selecionador: Hicham Dguig.







Árbitros: Antony Riley (Nova Zelândia) e Ryan Shepheard (Austrália).



Ação disciplinar: Nada a assinalar.



Assistência: Cerca de 3.000 espetadores.