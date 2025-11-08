Portugal conquista medalha de bronze em trampolim individual por equipas no Mundial

O melhor resultado até ao momento dos lusos na competição chegou ao final do dia, com o trio português a ficar atrás somente de duas equipas de ginastas sob bandeira neutral, com o ouro a ir para os bielorrussos e a prata para os russos.



A melhor série dos portugueses foi a de Gabriel Albuquerque, com 62.880 pontos. Diogo Abreu fez 59.860 e Pedro Ferreira 60.710, com a equipa a chegar aos 18 pontos, mais um do que a China. Os vencedores fizeram 21 e os segundos classificados 20.



Gabriel Albuquerque somou 10 pontos para Portugal, Diogo Abreu e Pedro Ferreira quatro pontos, cada.



Portugal tinha conquistado o título em 2022, nos Mundiais disputados em Sófia, então por Diogo Abreu, Pedro Ferreira e Lucas Santos.



Na competição individual de trampolim, Gabriel Albuquerque garantiu lugar na final, a disputar no domingo, ao ser o terceiro classificado na qualificação 2, com 62.110 pontos, enquanto Pedro Ferreira, no 12.º posto ficou como terceiro reserva para a final e Diogo Abreu terminou no 13.º lugar.



Em duplo minitrampolim, Diogo Cabral acedeu à final 2 e terminou na quarta posição (25.500) e André Dias não progrediu da final 1, na qual foi sétimo, com 20.700 pontos. José Francisco não passou da qualificação 2, tendo sido 13.º (28.300).



Alexandra Garcia, no duplo minitrampolim feminino, foi 11.ª na qualificação 2 (24.600) e é reserva para a final.



Na competição de tumbling, os portugueses ficaram na qualificação 2 - em femininos, Matilde Santos foi 14.ª (23.400) e Margarida Agostinho 16.ª (23.300) e em masculinos Vasco Peso terminou no 15.º Lugar, com 25.000 pontos.

