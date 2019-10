Portugal conquista ouro no mundial de deficiência intelectual

Portugal conquistou quatro medalhas no último dia dos INAS Global Games, competição mundial para atletas com deficiência intelectual, através da seleção de basquetebol (ouro) e do ciclista Carlos Carvalho (três medalhas de prata).

A equipa de basquetebol recuperou o título de campeã do mundo, depois da vitória na final sobre a Austrália, por 94-68. Os anfitriões tinham provocado a única derrota de Portugal em todo o torneio, mas a seleção portuguesa conseguiu manter-se sempre na liderança da final, conquistando o título.



Em relação ao ciclismo, Carlos Carvalho assegurou três medalhas de prata nas provas de pista: 3.000 metros perseguição, contrarrelógio de 750 metros e 'sprint' de 200 metros.



Nota ainda para a cerimónia que decorreu no encerramento dos Jogos, que distinguiu Sandro Baessa como melhor atleta masculino, a seleção portuguesa de basquetebol como melhor equipa e ainda Mário Dias, antigo presidente da Associação Nacional de Desporto para a Deficiência Intelectual (ANDDI-Portugal), com o prémio "Unsung Hero", como reconhecimento pela sua dedicação ao desporto.



Portugal encerra assim os INAS Global Games com 13 medalhas: três de ouro, sete de prata e três de bronze.