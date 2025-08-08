Portugal conquista ouro no trampolim sincronizado dos Jogos Mundiais
Os ginastas Gabriel Albuquerque e Lucas Santos conquistaram hoje a medalha de ouro na competição de trampolim sincronizado dos Jogos Mundiais, a decorrerem em Chengdu, na China, assegurando a primeira subida ao pódio da Equipa Portugal.
Gabriel Albuquerque e Lucas Santos somaram 31.790 pontos para garantir o ouro, face aos 15.810 do par Rikkert Veldhuizene e Jordi Mol, dos Países Baixos, medalhas de prata. A medalha de bronze foi para a Alemanha, com 52.450, que se superiorizou à França, com 5.660.
Os Jogos Mundiais, que começaram na quinta-feira e decorrem até 17 de agosto, constituem um evento internacional em que são disputadas modalidades não olímpicas, mas que são reconhecidas pelo Comité Olímpico Internacional (COI).
