Portugal conquista pela primeira vez Europeu de ginástica acrobática

(Com Lusa)

O grupo feminino composto por Alícia Santos, Leonor Carreira e Ema Fernandes arrecadou o ouro nos exercício de equilíbrio, em que conseguiu a nota mais alta de toda a competição (29.440 pontos), dinâmico e 'all-around'.Na Coque Arena, o par masculino Miguel Lopes e Gonçalo Parreira também brilhou, ao terminar o exercício dinâmico em primeiro lugar (27.890 pontos), juntando essa medalha de ouro aos dois bronzes que já tinham conquistado em equilíbrio e 'all-around'.O par feminino Beatriz Carneiro e Inês Faria contribuiu igualmente para o medalheiro português com a prata na prova de equilíbrio (27.870 pontos), enquanto o par misto, com Lara Fernandes e Guilherme Henriques, ficou com o bronze em dinâmico (27.870 pontos).Portugal terminou, assim, os campeonatos europeus com quatro ouros, uma prata e três bronzes.O pódio internacional ficou completo com o segundo lugar de Israel (três ouros, cinco pratas e um bronze) e o terceiro da Ucrânia (três ouros, duas pratas e dois bronzes).