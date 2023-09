Portugal conquista primeiro Euro feminino de hóquei em patins de sub-17

Na final desta edição inaugural do torneio, que não contou com a Espanha, as inglesas apresentaram fraca oposição às lusas, que marcaram por Bia Silva, com quatro golos, Diana Moreira, com dois, e Mariana Teixeira, contra um tento solitário de Gemma Canizzo.



De resto, o percurso até à final foi imaculado para as portuguesas, que na primeira fase bateram Itália (5-1), Alemanha (8-0), França (6-1) e também a Inglaterra, aí no desempate em livres diretos após um empate a três bolas.



Em masculinos, Portugal perdeu hoje a final ante a Espanha (7-4), que conquistou o quinto troféu seguido e o 23.º ao todo, contra 14 dos lusos e seis da Itália.