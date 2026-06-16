Mais Modalidades
Atletismo
Portugal conquista quatro medalhas nos Mundiais para atletas com síndrome de Down
Portugal iniciou os Mundiais IAADS, que decorrem em Sófia, Bulgária, com quatro medalhas e um recorde da Europa conquistados no primeiro dia de competição.
Na competição organizada pela Associação Internacional de Atletismo para Pessoas com Síndrome de Down (IAADS), Beatriz Bastos sagrou-se campeã do mundo de triatlo (mosaico) horas depois de, no lançamento do peso, ter estabelecido um novo recorde da Europa, a 6,12 metros.
Ainda no triatlo (T21), Maria Vicente conquistou a medalha de bronze, reforçando assim a presença lusa no pódio.
Já nos 800 metros (T21), Isabela Santos, recordista europeia da distância, garantiu a terceira medalha portuguesa, neste caso a de bronze.
Finalmente, a estafeta 4x100 metros, composta por João Machado, Vasco Avelino, Nélson Silva e Luís Gonçalves, terminou na terceira posição, assegurando um novo bronze.
Desempenho igualmente de destaque para o triatlo masculino (T21), com João Machado a ser quarto e Nélson Silva 11.º.
A seleção portuguesa encerra a sua participação nos Mundiais disputados na capital búlgara na quinta-feira.
Ainda no triatlo (T21), Maria Vicente conquistou a medalha de bronze, reforçando assim a presença lusa no pódio.
Já nos 800 metros (T21), Isabela Santos, recordista europeia da distância, garantiu a terceira medalha portuguesa, neste caso a de bronze.
Finalmente, a estafeta 4x100 metros, composta por João Machado, Vasco Avelino, Nélson Silva e Luís Gonçalves, terminou na terceira posição, assegurando um novo bronze.
Desempenho igualmente de destaque para o triatlo masculino (T21), com João Machado a ser quarto e Nélson Silva 11.º.
A seleção portuguesa encerra a sua participação nos Mundiais disputados na capital búlgara na quinta-feira.
(Com Lusa)