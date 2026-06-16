Portugal conquista quatro medalhas nos Mundiais para atletas com síndrome de Down

Portugal conquista quatro medalhas nos Mundiais para atletas com síndrome de Down

Portugal iniciou os Mundiais IAADS, que decorrem em Sófia, Bulgária, com quatro medalhas e um recorde da Europa conquistados no primeiro dia de competição.

RTP /
Jonny Clow on Unsplash

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Na competição organizada pela Associação Internacional de Atletismo para Pessoas com Síndrome de Down (IAADS), Beatriz Bastos sagrou-se campeã do mundo de triatlo (mosaico) horas depois de, no lançamento do peso, ter estabelecido um novo recorde da Europa, a 6,12 metros.

Ainda no triatlo (T21), Maria Vicente conquistou a medalha de bronze, reforçando assim a presença lusa no pódio.

Já nos 800 metros (T21), Isabela Santos, recordista europeia da distância, garantiu a terceira medalha portuguesa, neste caso a de bronze.

Finalmente, a estafeta 4x100 metros, composta por João Machado, Vasco Avelino, Nélson Silva e Luís Gonçalves, terminou na terceira posição, assegurando um novo bronze.

Desempenho igualmente de destaque para o triatlo masculino (T21), com João Machado a ser quarto e Nélson Silva 11.º.

A seleção portuguesa encerra a sua participação nos Mundiais disputados na capital búlgara na quinta-feira.

(Com Lusa)
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