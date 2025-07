Portugal conquista três medalhas nos Europeus de ténis de mesa para Síndrome de Down

Em Praga, João Soldado Gonçalves, fazendo dupla com a jogadora checa Dita Anderová, conseguiu o ouro em pares mistos, feito que repetiu na variante de pares masculinos, com o compatriota João Oliveira.



A dupla composta por João Miguel Gonçalves e Pedro Azevedo saiu da competição com um bronze em pares masculinos, depois de ter sido afastada nas meias-finais pelos novos campeões europeus e compatriotas.



Em dois dias de competição, a seleção portuguesa de ténis de mesa já conquistou três medalhas de ouro (equipas, pares mistos e pares masculinos) e uma de bronze (pares masculinos).



Quanto à seleção de atletismo, devido às fortes temperaturas que se fazem sentir na capital checa, têm o seu programa agendado mais para o final do dia, em que vários atletas lusos irão competir e lutar por medalhas.