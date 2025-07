Portugal continua a ganhar na Liga europeia feminina de futebol de praia

Na sexta-feira, as lusas tinham superado a Suíça por 8-3 e vão agora defrontar a anfitriã Itália, no domingo, em jogo decisivo para a qualificação para a Superfinal, em Viareggio, também em Itália, de 09 a 14 de setembro.



Após um primeiro período sem golos, na Stabia Beach Arena Inês Cruz marcou perto do final do segundo tempo.



Portugal entrou forte no terceiro e último tempo, com o marcador a subir com facilidade.



Andreia Silva e Joana Flores colocaram o resultado em 3-0 e Nancy fez o primeiro dos Países Baixos.



Mélissa Gomes, Inês Cruz e Joana Flores aumentaram a diferença e, pelo meio, Jona marcou pelas neerlandesas.