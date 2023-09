Portugal defronta bicampeã Espanha na final do Europeu sub-19 de futsal

A seleção portuguesa sub-19 de futsal vai defrontar a Espanha na final do Europeu que decorre em Porec, na Croácia, após a seleção bicampeã europeia da categoria ter vencido hoje a meia-final com a Ucrânia, por 3-2.

Após Portugal ter derrotado a Eslovénia na primeira meia-final de hoje, também por 3-2, a Espanha marcou dois golos no arranque da partida, por Tapias, aos dois minutos, e por Roger, aos três, e viu os ucranianos empatarem por Rybitskyi (17) e por Snitsarenko (24), antes de garantir o triunfo por Victor Ramos, ao minuto 25.



Depois de se terem defrontado no Grupo A do Europeu em curso, com os portugueses a vencerem por 5-3, as seleções ibéricas reencontram-se no domingo, na Zatika Arena, a partir das 20:30 locais (19:30 de Lisboa).



O duelo vai ser uma reedição da final de 2022, em que a seleção espanhola derrotou a equipa das 'quinas' por 6-2, após prolongamento, na cidade de Jaén, na comunidade autónoma espanhola da Andaluzia.