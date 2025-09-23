Portugal defronta China no play-off do Grupo I da Taça Davis

Depois de ter sido eliminado no Grupo I pelo Peru (3-1), já este mês, os comandados de Rui Machado vão visitar a China, em 6 e 7 de fevereiro de 2026 ou em 7 e 8 do mesmo mês.



Portugal ocupa neste momento o 27.º lugar do ranking da Taça Davis e era terceiro cabeça de série no sorteio, enquanto a China é 59.ª.



Em caso de triunfo no primeiro confronto da história com a China, Portugal vai voltar a disputar o Grupo I em setembro de 2026, mas, se perder, vai disputar, na mesma altura, o Grupo II, no qual não está desde 2015.



Este ano, Portugal também disputou o play-off do Grupo I, no qual eliminou o Mónaco, igualmente fora, antes da eliminação no Peru, falhando o acesso aos ‘qualifiers’ para a fase final.



Tal como Portugal, que tem Nuno Borges (51.º) como tenista mais bem colocado no ranking, a China só tem um jogador no top 100 mundial, Yunchaokete Bu, que ocupa o 74.º posto da hierarquia.

