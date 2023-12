Portugal defronta Finlândia e Luxemburgo na Silver League

O formato da competição foi modificado em relação às edições anteriores, com a fase preliminar distribuída por quatro fins de semana, de forma a oferecer a todas as seleções participantes a oportunidade de organizar um torneio.



No segundo torneio da competição organizada pela Confederação Europeia de Voleibol (CEV), Portugal, que atua como organizador, defronta a Islândia a 24 de maio de 2024 e o Montenegro a 26.



Portugal conclui a participação na fase preliminar na Bósnia-Herzegovina, defrontando novamente Montenegro a 1 de junho e a seleção anfitriã a 2. O quarto torneio será organizado pelas Ilhas Faroé, de 7 a 9 de junho, e conta com a Bósnia-Herzegovina e a Finlândia.



A final da European Silver League será disputada em dois jogos (casa e fora) nos dias 13 e 16 de junho de 2024 e o vencedor irá competir em 2025 na European Golden League.



Esta nova fórmula da European Silver League reduz significativamente os custos de viagem e é, ao mesmo tempo, considerada “mais justa” pela CEV, já que permite que “todos os participantes promovam as suas seleções nacionais em casa”.



“Apresenta mais equipas, algumas provenientes da Golden League, o que torna esta edição da Silver League bem mais competitiva e mais exigente para todos”, considerou o selecionador nacional, Hugo Silva.



Para o selecionador nacional, o tipo de competição será “mais concentrado” e implica “menos viagens e desgaste”, tornando-a “mais atrativa”.



“Para nós, o objetivo é prepararmo-nos para um nível mais elevado, o que vai exigir mais de todos se queremos continuar a chegar às finais. Como sempre, daremos o que temos e o que não temos para dignificar a nossa modalidade e o nosso país”, afirmou.



A competição assume dupla importância dado que, na altura da sua realização, as seleções estarão a preparar-se para as eliminatórias do Europeu2026, cujo arranque será dado no final do verão de 2024.



A Islândia fará a sua estreia histórica na Liga Europeia em 2024, mais concretamente na European Silver League, tanto em masculinos como em femininos.