Portugal defronta Irlanda, Escócia e Uruguai no Mundial de râguebi Austrália2027





(Com Lusa)

A seleção portuguesa, 20.ª classificada do ranking mundial da World Rugby, integrava o Pote 4 do sorteio e coube-lhe, em sorte, defrontar Uruguai (14.º), do Pote 3, Escócia (9.ª). do Pote 2, e Irlanda (4.º), do Pote 1.Os ‘lobos’ vão, desta forma, reencontrar adversários que defrontaram ao longo do último ano em jogos das ‘janelas’ de testes internacionais oficiais da World Rugby.Há menos de um mês, em 08 de novembro, Portugal perdeu com o Uruguai (26-8), em Lisboa, no primeiro teste de outono deste ano, em que acabou, mais tarde, por vencer Hong Kong (58-12) e Canadá (33-27), seleções que também vão disputar o Mundial.Em julho, Portugal defrontou pela primeira e única vez a Irlanda, no Estádio Nacional, e sofreu a pior derrota do seu historial (106-7), superando mesmo o desaire frente à Nova Zelândia (108-13) no Mundial de França2007.Há pouco mais de um ano, em novembro de 2024, a seleção portuguesa perdeu na Escócia (59-21).A Escócia, de resto, volta a cruzar o caminho de Portugal no Campeonato do Mundo, após as duas seleções se terem defrontado em 2007, no primeiro encontro de sempre da seleção portuguesa num Mundial, que os escoceses venceram por 56-10.Antes destes dois encontros, Portugal só tinha defrontado os escoceses uma vez, em 1998, no apuramento para o Mundial do ano seguinte, e perdeu por 85-11.Contra o Uruguai, o historial do ‘lobos’ é mais extenso e salda-se por três vitórias e nove derrotas, a última das quais no mês passado.Os ‘teros’ são, no entanto, de boa memória para os ‘lobos’, que se apuraram para a edição de 2007 após afastarem os sul-americanos no play-off final com uma vitória por 12-5, em Lisboa, e uma derrota por 18-12, em Montevideu.No Austrália2027, Portugal vai consumar a sua terceira presença na maior competição mundial de râguebi, após as participações nas edições de 2007 e 2023, ambas em França.Na primeira, Portugal disputou o Grupo C e perdeu os três encontros, frente a Escócia (56-10), Nova Zelândia (108-13) e Roménia (14-10), enquanto na última causou uma das maiores surpresas da prova, ao conseguir a sua primeira vitória, frente às Fiji (24-23), após perder com País de Gales (28-8), empatar com a Geórgia (18-18) e sair derrotado, também, frente à Austrália (34-14).O próximo Campeonato do Mundo de râguebi disputa-se entre 01 de outubro e 13 de novembro de 2027, na Austrália.Nos outros grupos, a Nova Zelândia, finalista da edição anterior, defronta Austrália, Chile e Hong Kong no Grupo A, enquanto a campeã em título, África do Sul, vai medir forças com Itália, Geórgia e Roménia no Grupo B.Argentina, Fiji, Espanha e Canadá disputam o Grupo C, França, Japão Estados Unidos e Samoa integram o Grupo E e Inglaterra, País de Gales, Tonga e Zimbabué discutem o Grupo F.