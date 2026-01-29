Portugal defronta Polónia no Europeu de futsal

A defender os títulos continentais conquistados nas duas derradeiras edições, em 2018 e 2022, a equipa das ‘quinas’ cumpriu o seu papel e garantiu precocemente o apuramento para os ‘quartos’, com dois triunfos frente a Itália (6-2) e Hungria (5-1).



Com seis pontos no topo do agrupamento, Portugal já não pode ser ultrapassado e tem um novo teste contra uma Polónia que saiu derrotada dos confrontos face aos húngaros (2-4) e italianos (0-4), e que também já sabe que não sairá da última posição.



O encontro, com início marcado para as 19:30 (20:30 locais), na Arena Stozice, na cidade eslovena de Liubliana, marca o 17.º embate entre as formações, nos quais Portugal conta com 14 triunfos, uma igualdade e somente um desaire, já em 2000.



Ao mesmo tempo, na Tivoli Arena, na mesma cidade, discute-se a seleção que vai acompanhar Portugal nos quartos de final, num encontro entre a Itália e a Hungria, duas equipas com três pontos, sendo que o empate serve apenas aos transalpinos.



Antes do fecho do Grupo D, ainda se decide a classificação final do Grupo C, com Portugal bem atento, já que defrontará nos quartos de final o segundo classificado desse agrupamento, que ainda tem todos os lugares por decidir.



A recordista de títulos europeus Espanha lidera, com seis pontos, e vai encarar no derradeiro jogo a Bélgica, com três, ao passo que a anfitriã Eslovénia também tem três pontos e defronta a Bielorrússia, a ‘zeros’, mas ainda com remotas hipóteses.



As duas partidas do Grupo C iniciam-se a partir das 16:30 (17:30), no dia em que o emparelhamento dos ‘quartos’ ficará totalmente conhecido, sabendo-se os jogos que se disputam um dia após o França-Ucrânia e do Arménia-Croácia, no sábado.