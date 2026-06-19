Portugal defronta Roménia e Dinamarca na qualificação para o Mundial2028 de futsal





(com Lusa)





Portugal, campeão do mundo em 2021 e segundo do ranking mundial, avançou para a ronda principal sem disputar a fase preliminar e vai defrontar Roménia e Dinamarca, entre 12 de outubro e 03 de março de 2027.Avançam para a Ronda de Elite os vencedores dos 12 grupos, assim como os quatro melhores segundos classificados, enquanto os restantes oito segundos classificados irão disputar um play-off.A Ronda de Elite de qualificação europeia para o Mundial vai ser disputada entre 06 de setembro e 22 de dezembro de 2027, após o sorteio marcado para 20 de maio.A UEFA vai ter sete seleções entre as 24 na fase final da 11.ª edição do Mundial, cujas datas e local ainda não estão definidos.