Portugal derrota Filipinas em jogo de preparação para o Mundial de voleibol

No Pavilhão Municipal de Santo Tirso, a primeira equipa a marcar até foi a anfitriã da competição, mas em pouco tempo ficou claro que a seleção lusa era a mais bem preparada, apenas necessitando de desempate no segundo set, em que impediu um set point e finalizou com três pontos consecutivos.



O próximo jogo de preparação está agendado para quarta-feira, novamente com as Filipinas como adversário.