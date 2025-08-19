Em direto
Portugal em alerta. A evolução da resposta aos incêndios atualizada ao minuto

Portugal derrota Filipinas em jogo de preparação para o Mundial de voleibol

por Lusa
Foto: Ça&#287;lar Oskay - Unsplash

Portugal derrotou hoje as Filipinas por 3-0, com os parciais de 25-17, 28-26 e 25-17, no primeiro de três jogos de preparação para o Mundial2025, que decorrerá nas Filipinas.

VER MAIS
No Pavilhão Municipal de Santo Tirso, a primeira equipa a marcar até foi a anfitriã da competição, mas em pouco tempo ficou claro que a seleção lusa era a mais bem preparada, apenas necessitando de desempate no segundo set, em que impediu um set point e finalizou com três pontos consecutivos.

O próximo jogo de preparação está agendado para quarta-feira, novamente com as Filipinas como adversário.
PUB
PUB