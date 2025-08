Portugal derrota Suécia no Europeu feminino de andebol de sub-17

Ao intervalo, as jovens lusas já venciam por 13-9 e vão agora defrontar, na terça-feira, a Turquia, seleção que soma por derrotas os quatro jogos que disputou em solo montenegrino, até ao momento.



As comandadas de Sílvia Fernandes ficaram a um empate de assegurar vaga nos jogos pelas posições 9-16 e terminarão em primeiro lugar do grupo J caso vençam as turcas.



Depois de duas derrotas e um empate, as portuguesas conseguem um bom resultado, batendo as líderes isoladas do seu grupo e dependem apenas de si para alimentar o sonho do nono lugar, a melhor classificação possível depois de terem sido afastadas no acesso à ronda principal.



Hoje, Portugal começou a perder, mas a partir do minuto oito encontrou-se com o seu primeiro golo, da pivô Beatriz Barros, primeiro de um parcial de 4-0 a colocar o marcador em 4-2.



A Suécia ainda reagiu, mas aos 22 minutos as lusas chegava aos quatro golos de vantagem, com 10-6, diferença com que se atingiu o intervalo (13-9).



Na segunda parte, tudo ia correndo bem para as portuguesas, que aos 37 minutos anotavam novo máximo de sete golos à melhor, com 18-11.



A vantagem lusa chegou aos nove golos, com 21-12, para depois decrescer um pouco, até aos 30-25 finais, sem que a vitória fosse colocada em causa.



Maria Rita Lopes terminou a partida como melhor marcadora, com nove golos marcados, e Iara Francisco foi a MVP, com quatro golos (50% de eficácia) e uma assistência.