Portugal derrotado no arranque do Europeu feminino de andebol sub-19

As gaulesas são das adversárias mais temíveis neste escalão, apresentando uma equipa centrada nas quartas classificadas no último Campeonato do Mundo de sub-18 e nas campeãs europeias de sub-17 no ano anterior.



No Montenegro, Portugal ainda vai jogar com Eslovénia e Noruega, procurando um dos dois primeiros lugares, que dão acesso à Ronda Principal do torneio, em que as apuradas se vão cruzar com as seleções que se qualificarem no Grupo F, em que estão Croácia, Países Baixos e Turquia.



Hoje, no Verde Complex de Podgorica foi claro o domínio das francesas, que já venciam por 18-10 ao intervalo de um jogo em que sempre tiveram ascendente.



Luísa Freitas, lateral esquerda do Almeida Garrett, e Clementine Silva, do Mamirolle, de França, foram as melhores marcadoras na equipa lusa, chegando aos seis golos.



Pela seleção gaulesa, Mathilde Amelot também registou seis golos.