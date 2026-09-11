Portugal derrotado pela anfitriã Bulgária no Europeu de voleibol

A equipa das `quinas` somou a segunda derrota, frente à finalista em 1951, por 25-18, 25-18 e 25-20, depois do desaire, na estreia, diante da Polónia, duas vezes campeã da Europa e atual detentora do título.

A formação comandada por João José volta a jogar no sábado, frente a Israel, que, tal como a Macedónia do Norte, também ainda não pontuou, num agrupamento liderado provisoriamente por Ucrânia e Bulgária, com pleno de vitórias.

Os quatro primeiros classificados de cada um dos quatro grupos avança para os oitavos de final da 34.ª edição do Europeu, disputado na Bulgária, na Finlândia, em Itália e na Roménia até 26 de setembro.

Portugal disputa pela oitava vez uma fase final de um Europeu, a quarta consecutiva, tendo como melhor resultado o quarto lugar na edição inaugural, em 1948