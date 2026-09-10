Portugal derrotado pela campeã Polónia na estreia no Europeu de voleibol

Portugal derrotado pela campeã Polónia na estreia no Europeu de voleibol

Portugal foi derrotado pela Polónia, atual detentora do troféu, na primeira jornada do Grupo B do Campeonato da Europa de voleibol, disputada em Sófia, na Bulgária, ao ser batido por 3-0.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Darek Delmanowicz - EPA

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Frente à formação polaca, campeã europeia, líder do ranking mundial e vencedora da Liga das Nações, a seleção portuguesa, que marca presença pela oitava vez numa fase final, quarta consecutiva, foi derrotada por 25-12, 25-18 e 25-20.

Portugal defronta na sexta-feira a Bulgária, vice-campeã mundial, jogando depois com Israel, Ucrânia e Macedónia do Norte, com os quarto primeiros de cada um dos quatro grupos a apurarem-se para os oitavos de final.

O Europeu de voleibol de 2026 é organizado por Bulgária, Finlândia, Itália e Roménia e vai decorrer até 26 de setembro.

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